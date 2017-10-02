Представитель Ватикана: ядерное оружие разрушительно для всех наций

Постоянный представитель Святейшего Престола при ООН монсеньор Бернардито Ауса выступил с докладом по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он подчеркнул, что окончательное ядерное разоружение должно быть приоритетной целью в виду всеобщего инклюзивного развития и мира для будущих поколений; ядерному разоружению должно сопутствовать искоренение любых других видов оружия, сообщает Радио Ватикана.

«Святейший Престол на церемонии 20 сентября подписал и ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия, потому что этот Договор вселяет надежду в ныне живущих и в тех, кто еще должен родиться, на то, что однажды наш мир будет свободен от атомного оружия, которое уже более семидесяти лет сдерживает стремление человечества к миру», - пояснил монс. Ауса.

Чтобы достичь мира без атомного оружия, необходимо разработать дальновидную стратегию, подчеркнул монс. Ауса. Он отметил, что для этого, помимо Договора о запрещении ядерного оружия, есть и другие правовые инструменты, такие как Договор о нераспространении ядерного оружия. Его подписало 191 государство, и Ватикан присоединился к нему 25 февраля 1971 года. Единственными странами, которые его не подписали, были Индия, Израиль и Пакистан. Северная Корея вышла из него в 2003 году.

Еще один правовой инструмент для запрета ядерного оружия – это Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписание которого началось в 1996 году. Он вступит в силу через 180 дней после того, как к нему присоединятся 44 страны, обладающие ядерными полигонами. Святейший Престол подписал этот Договор в 2001 году. В настоящее время к нему еще не присоединились США, Китай, Северная Корея, Египет, Индия, Иран, Израиль и Пакистан. Без подписания Договора этими странами он не может вступить в силу.

Все эти три документа предлагают критерии для того, чтобы обеспечить мирное будущее без ядерных вооружений. Чтобы достичь этой цели, подчеркнул представитель Ватикана, необходимо осознать, что эта проблема является глобальной и разрушительной для всех наций, что она отразится на будущих поколениях и на всей планете, нашем общем доме.