Представитель Ватикана в ООН: столпы мира - право на жизнь и свободу вероисповедания

Ватиканский секретарь по связям с государствами монс. Пол Ричард Галлахер выступил на 72-й сессии ООН, посвящённой «Борьбе за мир и достойной жизни для всех на экологически устойчивой планете».

Как сообщает Радио Ватикана, архиепископ подчеркнул, что в центре внимания государств должна быть защита достоинства, основных прав и свобод человека, и в частности его права на жизнь и вероисповедание. Именно эти права являются столпами мира, безопасности и человеческого развития, и они должны быть укреплены практическими юридическими обязательствами.

Государства должны осознать свою ответственность за судьбы мира и земли: в связи с этим архиепископ выразил глубокую обеспокоенность Святейшего Престола по поводу вооружённых конфликтов и геноцида в различных частях планеты, этнических чисток, незаконного оборота оружия и наркотиков, коррупции и терроризма, современной работорговли и растущей угрозы ядерного конфликта. Миллионы людей вынуждены покидать родные земли, превращаясь в мигрантов, зачастую лишённых основных прав.

Монс Галлахер подчеркнул, что старания Католической Церкви направлены на борьбу с этой мировой несправедливостью, и от имени Святейшего Престола выразил надежду, что Организация Объединённых Наций будет в силах ответить на эти злободневные вызовы.