Британские епископы РКЦ организовали рабочую группу по борьбе с рабством

По инициативе католических епископов Великобритании в стране была организована новая рабочая группа по борьбе с современным рабством. Президент Епископской конференции Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс возглавил первое заседание рабочей группы, сообщает Радио Ватикана.

«В ближайшие месяцы новый орган представит некоторые конкретные предложения на рассмотрение Конференции Группы Святой Марфы, которая соберётся в феврале следующего года в Ватикане», - говорится на официальном сайте британского епископата.

В состав рабочей группы входят специалисты в области экономики, юриспруденции, благотворительности, представители полиции и мира социальной коммуникации. Проект поддерживается двумя ведущими газетами - «Evening Standard» и «Independent», которые в эти дни начали опрос о ситуации современного рабства в Великобритании. Цель акции - пролить свет на характерные черты и масштаб этого бедствия, заявляя о необходимости целенаправленных инициатив, а также дать гражданам практические указания для борьбы с современным рабством.

«Лондон - это центр процветания и предпринимательства, но у него есть также и тёмные стороны», - подчеркнул на первом заседании рабочей группы архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс.