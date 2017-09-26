Ватикан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер подписал от имени Государства Града Ватикан Международный договор о запрещении ядерного оружия.

Как собщает Радио Ватикана, документ был по итогам Конференции Организации Объединенных Наций. Комментируя этот шаг в своём выступлении в Нью-Йорке, ватиканский дипломат отметил, что данное соглашение является важной вехой в ряду правовых документов по предотвращению глобальной угрозы ядерных вооружений на пути к их полной ликвидации.

Перед лицом растущей напряжённости из-за северокорейской ядерной программы необходимо возобновить путь переговоров, подчеркнул прелат. Нужно преодолеть ядерную угрозу, политику военного превосходства, идеологию «холодной войны».

Монс. Галлахер напомнил о словах Папы Франциска из его послания от 23 марта в отношении ядерного оружия: «Международное сообщество должно принимать дальновидные стратегии для достижения мира и стабильности, избегая близоруких подходов в решении национальных и международных проблем безопасности.<…> Этика и право, основанные на угрозе взаимного уничтожения в перспективе гибели всего человечества, противоречат самому духу Организации Объединенных Наций».

Ватиканский секретарь по связям с государствами отметил, что ядерное оружие предлагает ложное чувство безопасности, а мир «в перспективе ядерного сдерживания» - не более чем трагическая иллюзия. Очень важно, подчеркнул в заключение монс. Галлахер, заменить логику страха и недоверия этикой ответственности и атмосферой доверия посредством многостороннего диалога.