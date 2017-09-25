Папа Римский: в случае сексуальных преступлений против малолетних апелляция невозможна

Абсолютную нетерпимость Церкви к сексуальным злоупотреблениям против малолетних подтвердил Папа Франциск на аудиенции членам Папской комиссии по защите несовершеннолетних.

Как сообщает Радио Ватикана, своей речи Папа подчеркнул, что Церковь слишком поздно осознала существующую проблему, а «когда осознание приходит поздно, средства для решения проблемы тоже запаздывают». Это приводит к тому, что многие начавшиеся процессы «стоят на месте», и Конгрегации вероучения приходится обращаться за помощью к другим специалистам.

Папа отметил, что в случае доказательства совершенных злоупотреблений не может быть подана апелляция, и «не в силу неприязни, а просто-напросто потому, что человек, совершивший это преступление, болен: если он раскается и получит прощение, то спустя два года вновь падет». По этой причине Папа заявил, что он никогда не подпишет помилование в подобных случаях.

Помимо произнесенной речи, Папа вручил членам Комиссии текст, в котором благодарит их за проделанную работу. Он выражает боль и стыд за преступления священнослужителей и пишет, что «крепко верит в миссию, посвященную самым слабым»: «Мы почувствовали призвание, которое, несомненно, исходит от нашего Господа Иисуса Христа: предпринять евангельскую миссию защиты всех уязвимых детей и взрослых».

Поскольку сексуальные злоупотребления являются тяжким преступлением и грехом, Папа Франциск подтверждает обязательство Церкви по принятию самых жестких мер в отношении провинившихся.

Папа подчеркивает необходимость тесного сотрудничества Конгрегации вероучения с Конгрегацией евангелизации народов, с тем чтобы практика защиты малолетних распространялась и на подведомственные ей миссионерские территории.

«Защита несовершеннолетних является, безусловно, одним из высочайших приоритетов Церкви нашего времени», - сказал председатель Папской комиссии кардинал Шон О’Мелли.