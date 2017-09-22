Католические монахини из Перу основали рок-группу и отправились в турне (видео)

Одиннадцать монахинь из перуанского монастыря объединились в рок-группу, стали популярны и теперь путешествуют по всему миру. Об этом сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой на "Religion News Service".

Сейчас рок-группа католических монахинь Siervas из Лимы, столицы Перу, собирает стадионы поклонников. Название группы переводится как «Служанки», а сами монахини состоят в ордене «Служанки Плана Бога» (Siervas del Plan de Dios).

Этот орден был основан 15 августа 1998 года с одобрения кардинала Аугусто Варгаса Альсамора, архиепископа Лимы и предстоятеля Перу. Орден является частью группы «Семья Содалит» (Sodalit Family), которую одобрил сам Папа Римский Иоанн Павел II.

Группу Siervas создали три года назад. Монахини и прежде играли и сочиняли песни, но раньше это было хобби, способом отдохнуть после дней молитв, проведенных вместе с женщинами-заключенными и бедными в трущобах Перу.

Талантливые монахини из Перу за несколько лет стали буквально звездами сцены. Их песни о любви и вере под электрогитару заработали более миллиона просмотров на YouTube, они записали два диска и претендуют на латинскую премию Grammy.