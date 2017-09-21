Папа Римский дебютировал в кинематографе в роли самого себя
17:19, 21 сентября 2017Католицизм
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Фото: ria.ru
Папа Римский дебютировал в роли самого себя в художественном фильме "За пределами солнца", в котором рассказывается о детях, ищущих Бога. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Guardian".
Все сборы от проката фильма пойдут на помощь детям из неблагополучных аргентинских семей. Аргентина - родина 80-летнего понтифика.
Копия фильма уже отправлена Папе Франциску, а первый показ киноленты пройдет в Ватикане.
Суммарное экранное время понтифика составило около шести минут - в середине и в конце ленты.
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