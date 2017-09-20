В США епископы РКЦ проведут сбор средств для пострадавших от урагана "Ирма"

Епископская конференция США 23 и 24 сентября проведёт в приходах страны чрезвычайный сбор пожертвований в пользу пострадавших от недавнего урагана «Ирма». Об этм сообщает "Радио Ватикана".

«Мы знаем, что ситуация неотложна, но также осознаём, что путь к восстановлению и реконструкции общины неблизок и потребуется дальнейшая поддержка», - пишет глава американского епископата кардинал Даниэль Ди Нардо в специальном послании.

Поместная Церковь призывает своих верующих сделать экстренный сбор пожертвований, которые «будет направлены в пострадавшие районы для гуманитарной помощи, долгосрочного содействия восстановления разрушенных общин, а также для пастырских потребностей Церкви США и Карибского бассейна».

По словам кардинала Ди Нардо, «Церковь является руслом благодати и солидарности, потому что она оказывает помощь и поддержку. Однако, как это нередко случается, помогающая Церковь сама нуждается в значительной поддержке, поскольку многие её структуры повреждены, а истощение ресурсов затрудняет оказание пастырской помощи тем, кто в ней нуждается».

Урагану «Ирма» была присвоена высшая категория опасности: на своём пути он принёс многочисленные разрушения в районах Сен-Мартена, Виргинских островов, Кубы, Флориды, Антильских островов; стихия унесла более 40 человеческих жизней, десятки людей получили ранения. Ураган рассеялся 13 сентября над юго-восточными штатами.