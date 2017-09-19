Папа Римский принял в Ватикане странствующих артистов цирка

Папа Римский принял в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана делегатов Итальянской ассоциации странствующих артистов цирка. Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на службу печати Святого престола, аудиенция была посвящена 70-летию деятельности ассоциации.

Глава Римско-Католической Церкви дал высокую оценку творческим достижениям и социальной миссии мастеров цирка и признался, что с молодых лет считает себя поклонником их искусства. По словам понтифика, ему «больше по душе нехитрая цирковая ремесленная красота, чем та, что производится мощной индустрией шоу-бизнеса».

«Даже взрослые [в цирке] обретают заново радость детства, - отметил понтифик. - Они превращаются в детвору и возвращаются к корням детской памяти».

По словам понтифика, призвание цирковых артистов - это радость, передаваемая из поколения в поколение даже ценой значительных жертв. Так, среди трудностей, с которыми сталкиваются странствующие артисты и их семьи, Папа упомянул проблемы с обустройством стоянок «караванов», недоверие местных общин, которые «не всегда понимают социальную ценность такого рода зрелищ».

В связи с этим римский первосвященник призвал артистов «не терять расположения духа, но продолжать свой путь, дабы наши города и страны не упустили красоты и радости от их присутствия и искусства».

В заключение аудиенции канатоходцы и жонглеры продемонстрировали свое мастерство Папе Франциску. Из репродукторов звучала музыка итальянского композитора Нино Роты к культовому фильму Федерико Феллини «Дорога» (1954), посвященному бродячим артистам.