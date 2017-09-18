Представитель Ватикана призвал ООН защитить гражданское население от военных преступлений

На днях постоянный наблюдатель от Святейшего Престола монс. Бернардито Ауса выступил на заседании ООН в Нью-Йорке; он подчеркнул разрыв между обязательствами со стороны государств и повседневной реальностью людей, которым угрожают геноцид, военные преступления, этнические чистки и преступления против человечества. Поэтому Святейший Престол настаивает на «коллективной ответственности, которая призывает всех к срочному вмешательству» согласно уставу ООН, посредством Совета Безопасности, а также сотрудничества местных организаций, сообщает Радио Ватикана.

«Ответственность за защиту, - подчеркнул дипломат, - является неотъемлемой частью отношений между правителями и управляемыми, будучи в то же время важным элементом общего блага. Эта ответственность каждого отдельного государства - по всеобщему соглашению - является главным столпом правовой нормы», в то время как ответственность коллективная является её второй основой. Ватиканский прелат сослался на документы об ответственности за защиту, принятые на Всемирном саммите 2005 года, а также на труды доминиканца Франсиско ​де Витория, одного из отцов международного права и тех концепций, которые впоследствии были усвоены Организацией Объединенных Наций.

Монс. Ауса заявил, что Святейший Престол полностью разделяет концепцию ответственности за защиту и надеется на её полное, беспристрастное и последовательное применение, поддерживая все инициативы по защите гражданских лиц и прочного мира. Святейший Престол призывает к конкретному применению этой ответственности также в контексте феномена миграции:

«Когда международное сообщество не в состоянии подобающим образом реализовать свою ответственность за защиту, все мы - по словам Папы Франциска - несём ответственность за неотложную защиту, продвижение и интеграцию жертв этой несостоятельности», - подчеркнул монс. Бернардито Ауса.