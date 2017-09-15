В США католический священник сделал из машины скорой помощи мобильную исповедальню

В американском городе Лафайетт, штат Луизиана, католический священник, вдохновленный работой в больнице, решил приобрести машину скорой помощи и переоборудовать ее в мобильную исповедальню.

Как сообщает "Рублев" со ссылкой на "OSV Newsweekly", отец Майкл Шампейн (Michael Champagne) нес свое священническое служение в больнице. После того, как Папа Франциск объявил юбилейный Год милосердия, задался целью оборудовать подержанный автомобиль скорой помощи для целей церковного служения. Священник отсмотрел в интернете много вариантов по запросу «Подержанные машины скорой помощи на продажу» и приобрел одну из наиболее дешевых. Затем он отремонтировал ее и начал использовать по новому назначению с самого начала объявленного понтификом Года милосердия. С того времени (декабрь 2015 года) в мобильном конфессионале исповедалось более четырех тысяч человек.

«Это меня очень удивило, я не мог в это поверить», - говорит отец Майкл.

После исповеди священник выписывает духовные «рецепты» и дарит розарии (католические четки).

Мобильная исповедальня паркуется в разных местах: рядом со спортивными залами, госпиталями, тюрьмами.

Как отмечает отец Майкл, цель его начинания - сделать таинство исповеди «более заметным и более доступным, в том числе для тех, кто по каким-либо причинам не может посещать церковь».