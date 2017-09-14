Католическая Церковь может канонизировать родственника Уинстона Черчилля и принцессы Дианы

Продолжается беатификационный процесс Слуги Божьего о. Игнатия от св. Павла (Congregatio Passionis Jesu Christi, C.P.), урожденного Игнатия Спенсера. Об этом сообщает "Сибирская католическая газета".

Игнатий Спенсер - дядя Уинстона Черчилля и предок принцессы Дианы (из рода Спенсеров) - неформально считается покровителем англиканско-католического примирения. Через его покровительство молятся верующие обоих вероисповеданий.

***Игнатий Спенсер родился 22 декабря 1799 года в семье влиятельного английского аристократа Джорджа Спенсера. С юности интересовался религиозной жизнью и аскезой. Проходил обучение в Итанским колледже, где подружился с епископом Ричардом Годли. Это знакомство вызвало беспокойство у отца молодого человека, который принадлежал к англиканской традиции. В 1817 году Игнатий отправился на учебу в Тринити-колледж в Кембридже, по окончании которого поступил в англиканскую духовную семинарию. В1824 году в Англиканской Церкви он был рукоположен в пресвитера.

Изучая работы Отцов ранней Церкви и открывая католическую традицию, Игнатия начал испытывать духовные сомнения. Через много лет он сам признался: «Это Отцы Церкви сделали меня католиком».

30 января 1830 года Игнатий Спенсер отправил письмо своему отцу, в котором сообщал о том, что отошел от англиканства и был принят в Католическую Церковь. Для известного англиканского аристократа, верного защитника британской монархии, это был большой удар и предательство. Игнатий оставил Англию, чтобы не добавлять стыда своей семье. Выехав на учебу в Рим, он познакомился с монашеской общиной пассионистов (конгрегацией Страстей Иисуса Христа).

После окончания обучения в 1832 г. принял рукоположение в сан священника Католической Церкви. А когда в Великобритании католики получили свободу вероисповедания, сразу вернулся на родину, где в 1838 г. установил молитвенную практику в интенции «пробуждения и реформы Англии». В 1847 г. вступил в общину пассионистов и получил монашеский хабит. Скончался 1 октября 1864 г.

Отец Игнатий активно призывал к экуменическому диалогу и жаждал единства Церкви. Именно он стал инициатором основания Союза молитвы о единстве христиан. Впервые эта идея реализовалась уже после его смерти - в 1908 году. Традиция сохранилась и по сей день: ежегодно, с 18 по 25 января, христиане разных конфессий по всему миру отмечают Неделю молитв о христианском единстве.