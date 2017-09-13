РКЦ провозгласила святого Иоанна XXIII небесным покровителем сухопутных войск

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств провозгласила святого Иоанна ХXIII небесным покровителем сухопутных войск Италии. Это событие отмечают сегодня в казарме Пия XI встречей ста военных капелланов с их ординарием архиепископом Санто Марчано и с генералом Данило Эррико, начальником Главного штаба сухопутных войск, сообщает Радио Ватикана.

Как пояснил богослов дон Эцио Болис, возглавляющий Фонд имени Папы Иоанна XXIII, этот святой был выбран потому, что он не только был военным капелланом, но и оставил выдающееся свидетельство миротворчества.

Анджело Ронкалли, будущий Иоанн XXIII, служил в армии в 1901 и 1902 годах, он участвовал в Первой мировой войне в качестве сержанта санитарных войск, а в 1916-18 гг. служил военным капелланом. Война, рассказал отец Болис, преподала ему важный урок: он осознал, что зло – это плод эгоизма. Анджело Ронкалли был абсолютный противник не только войны, но и некоторых позиций в отношении патриотизма, разделяемых в те времена католиками.

В 1918 году в одной из проповедей он сказал: «То, что по-настоящему важнее всего, - не сила мечей и пушек, но сила справедливости, сила закона и Божественно-человеческого братства между людьми». Ронкалли никогда не благословлял оружие и не поддерживал воинствующие настроения, отметил дон Белис.