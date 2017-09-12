В Колумбии Папа Римский встретился с детьми-жертвами насилия

В ходе апостольской поездки в Колумбию, завершившейся 11 сентября, Папа Франциск встретился с тремястами детьми из епархиального детского дома «Огар-де-Сан-Хосе» в Медельине, брошенными или ставшими жертвами насилия. Напоминая об этих печальных обстоятельствах, Папа сказал, что при виде этих детей «болит душа», сообщает Радио Ватикана.

Они возлюблены Иисусом, и нельзя смиряться с тем, что с ними дурно обращаются, лишая права на радостное и спокойное детство и права на будущее. В «Огар-де-Сан-Хосе» - «Доме Святого Иосифа» - дети обрели вторую семью, о чем Папе рассказала одна из его обитательниц.

Папа напомнил, что Иисус в детстве также был жертвой ненависти и преследования, Он должен был покинуть Свою землю, Свой дом, чтобы избежать смерти. Иисус, подчеркнул Папа, «не оставляет никого из страдающих», тем более детей.

Папа призвал не терять из виду двух аспектов, которые являются отличительной чертой христианства: первый – это «видеть Иисуса в самых малых и слабых» и второй – «приводить детей к Иисусу». Папа пожелал, чтобы покровительство святого Иосифа вдохновляло их на заботу о детях, «которые являются будущим колумбийского общества, всего мира и всей Церкви».