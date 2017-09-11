Папа Римский обратился с призывом прекратить насилие в Венесуэле

Папа Римский призвал к прекращению насилия в Венесуэле. С таким призывом Папа Франциск обратился к католикам в городе Картахена на севере Колумбии, - передает Радио Ватикана.

«С этого места хочу заверить в том, что молюсь за каждую страну Латинской Америки, а особенно, за соседнюю Венесуэлу», – сказал Папа Франциск после свершения молитвы «Ангел Господний», которую он возглавил в воскресенье, 10 сентября 2017 г., в городе Картахена на севере Колумбии, на пороге санктуария святого Педро Клавера, добавив:

«Уверяю свою близость каждому сыну и дочери этой милой страны, также как и тем, кто нашли убежище на этой колумбийской земле. Из этого города, столицы прав человека, обращаюсь с призывом, чтобы была исключена любая форма насилия в политической жизни и было найдено решение для этого серьезного кризиса, который продолжается и затрагивает всех, особенно самых бедных и самых обездоленных в обществе. Пусть же Пресвятая Дева заступается за все нужды мира и за каждого ребенка».

Перед молитвой «Ангел Господень» Святейший Отец обратил внимание на то, как Господь особенно отдает предпочтение слабым и смиренным, как это случилось с Марией Рамос, женщиной, что нашла образ Богородицы с Чиеинкира, а также указал на фигуру святого Педро Клавера, который засвидетельствовал, что «любовь преодолевает границы всех языков».

Папа отметил, что этот святой встречал корабли, которые прибывали из Африки на главный рынок рабов в новом свете, зная, что «язык любви и милосердия понимают все». И в действительности, «любовь помогает понять истину, а истина требует жестов любви». «Эти две вещи нельзя разделять, они должны быть вместе», – сказал Преемник святого Петра.

Святейший Отец вспомнил, что святой Педро, когда чувствовал отвращение к своим подопечным, потому что эти бедняги прибывали в таком состоянии, что были действительно отталкивающими, он целовал их раны. Свою жизнь он завершил в забвении, проведя последние четыре года в своей келье, изнемогая от недуга. Но Бог, как подчеркнул Папа, не забыл о нем и «вознаградил его по-другому». Святой Педро Клавер, по его словам, «дал впечатляющее свидетельство ответственности и внимания, которые каждый из нас должен проявлять к своим ближним».