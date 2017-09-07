Папа направил приветствие участникам семинара православной духовности в Бозе

Гостеприимство – это дар, который мы получили и который должны предлагать другим. Мыслями об этом Папа Франциск поделился в своем приветствии, направленном участникам XXV Международного экуменического семинара православной духовности, которій с 6 до 9 сентября 2017 г. проходит в экуменическом монастыре Бозе на севере Италии, - сообщает Радио Ватикана.

Тема звучит: «Дар гостеприимства», а среди докладчиков – Константинопольский Патриарх Варфоломей І и Александрийский Патриарх Феодор II. Представление традиции христианского Востока, учений Отцов, пример монашества и свидетельство о настоящем православных Церквей, призваны помочь разбудить совесть христиан относительно актуальных вызовов, связанных с миграцией.

В письме, адресованном на имя основателя сообщества в Бозе брата Энцо Бьянки, Глава Католической Церкви посылает свои искренние поздравления организаторам и участникам, и особыми «искренними объятиями мира» стремится обнять патриархов Варфоломея и Теодора, отмечая, что их присутствие отдает должное этой инициативе, которая отмечает 25-летие.

«Нынешняя тема – “Дар гостеприимства” – является выразительной и актуальной. Это правда, что гостеприимство есть даром. Даром, который мы, прежде всего, получили, потому что мы – гости в мире, созданном для нас, который следует оберегать, но в этом мире мы являемся приходнями, чужаками на земле, будучи приглашенными и ожидаемыми гостями в небе, где находится наше гражданство», – пишет Папа, добавляя:

«В то же время, как ученики-паломники, мы призваны сосредоточить свой взгляд на чем-то немеркнущем, на милосердной любви, которая не будет иметь конца (ср 1 Кор 13,8), принимать друг друга как Господень дар, развивать взаимные опеку и любовь, иметь сочувствие, участвовать в болях страдающих, принимать как собственное зло неурядицы других” (Г. Кавасила Жизнь во Христе, VI,8). Желаю вам, чтобы это призвание было оживлено смиренным и искренним слушанием, чтобы все больше росли братские и зрелые чувства настоящего “гостеприимства сердца”, чтобы вместе направляясь к ЦарствуБожьему, мы чувствовали побуждение совершать смелые и конкретные шаги к полному общению», - сказал Папа.