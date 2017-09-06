В Риме состоится полумарафон за мир и межрелигиозный диалог

Мир, интеграция, общественное включение, солидарность – это четыре принципа, которыми вдохновляется «Первый Римский полумарафон VIA PACIS (лат. Дорога мира)». Забег начнется в воскресенье, 17 сентября 2017 г., от площади Святого Петра, - сообщает Радио Ватикана.

В полумарафоне могут принять участие все, кто желает высказать свое решительное “нет” насилию, расизму и любой дискриминации. Его целью является поддержание мира и межрелигиозного диалога.

Мероприятие организуют городская администрация итальянской столицы и Папский Совет по культуре, в сотрудничестве с Итальянской федерацией легкой атлетики (FIDAL) и Национальним олимпийским и Паралимпийским комитетатами Италии. По улицам итальянской столицы будут бежать женщины, мужчины, семьи, люди преклонного возраста, молодежь, дети, спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями, а также беженцы. Кроме регистрационного номера, футболки каждого участника будут украшать различные надписи о мире.

Вдохновением для названия и маршрута «Римского полумарафона VIA PACIS» стало традиционное паломничество к семи церквам, которое уже на протяжении веков посещают большинство паломников в вечный Город. Кроме этих известных этапов, маршрут будет включать также места, подчеркивающие участие различных религий и конфессий: синагога, мечеть, валденский и православный храмы.

Полумарафон составит 21.097 км для участников соревнования и 5 км – для участников символического забега.