Епископы Шри-Ланки выступили против закона об абортах

Конференция католических епископов Шри-Ланки (Cbcsl) выступила с осуждением нового закона об абортах, одобренного парламентом страны. Сообщает Радио Ватикана.

Епископы отвергают любые оправдания для уничтожения человеческой жизни. На прошлой неделе правительство Майтрипала Сирисена узаконило практику прерывания беременности в двух случаях: если ребенок был зачат в результате изнасилования и если плод имеет тяжёлые пороки развития.

В заявлении поместной Церкви, опубликованном после принятия нового закона, говорится: «Епископская конференция решительно осуждает любые усилия по легализации абортов». Во главе с президентом епископата монс. Уинстоном С. Фернандо прелаты подчёркивают: «Ничто не должно компрометировать правосудие, особенно когда речь идёт о праве на жизнь нерождённого ребенка. Нельзя защищать права одного человека и нарушать права другого».

Согласно опросу Университета Келании, в прошлом году в Шри-Ланке ежедневно совершалось 650 искусственных прерываний беременности. Преподаватель факультета социологии проф. К. Карунатилейк заявил, что «с начала года было проведено около 240 тысяч незаконных абортов. По сравнению с минувшими годами их число растёт».