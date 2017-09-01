В Южной Корее епископы РКЦ обеспокоены ядерной политикой полуострова

«Продолжать диалог любой ценой»: об этом заявила Комиссия по вопросам справедливости и мира при Конференции южнокорейских епископов. Встреча предстоятелей поместных Церквей состоялась после очередного запуска северокорейской ракеты, сообщает Радио Ватикана.

Епископы выражают глубокую обеспокоенность по поводу желания южнокорейского правительства развернуть систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Подтверждая позицию Вселенской Церкви в отношении миростроительства, комиссия «призывает пересмотреть развёртывание этой системы, которая может создать серьёзные трудности не только в отношениях между двумя Кореями, но и в международных отношениях».

Прелаты подтверждают свои недавние заявления от 15 июля и 15 августа. В последнем из них епископы заявили, что «Корейская Церковь решительно осуждает все безрассудные провокации со стороны Северной Кореи и выступает против любых действий, которые усиливают напряжённость на Корейском полуострове и таким образом сворачивают с пути мира».

Епископы выступают против продолжения ракетных испытаний и осуждают желание накоплять вооружения в стране под предлогом этих испытаний.

В своём заявлении Комиссия по вопросам справедливости и мира напоминает также об отношении Церкви к бедным и отверженным: именно человек стоит в центре служения, отмечается в документе.