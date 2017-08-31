Папа Римский: католики и евреи "переживают плодотворный период диалога"

Католики и евреи «переживают плодотворный период диалога». Об этом Папа Франциск заявил, принимая 31 августа в Ватикане представителей Конференции Европейских Раввинов, Раввинского Совета Америки и Комиссии Великого Раввината Израиля по вопросам диалога со Святым Престолом, сообщает Радио Ватикана.

«В течение последних десятилетий мы смогли приблизиться, эффективно и плодотворно общаясь; мы углубили наше взаимопознания и усилили узы дружбы», - сказал он.

Представители иудаизма вручили Папе документ «Между Иерусалимом и Римом». Глава Католической Церкви отметил тот факт, что в этом тексте отдается должное Декларации Второго Ватиканского Собора «Nostra aetate», четвертый раздел которой является «дорожной картой» упомянутого диалога. Ведь она, по его словам, обнаружила, что «начатки христианской веры находятся уже, согласно с Божьим таинством спасения, в патриархах, Моисее и пророках, и будучи большим общим духовным наследием, побуждает развивать между нами взаимопознания и взаимоуважение, прежде всего, через библейские студии».

Папа отметил, что декларация «Между Иерусалимом и Римом» не скрывает также и богословских различий между двумя традициями веры. Однако, «решительно желание теснее сотрудничать сегодня и в будущем». Этот документ обращается к католикам, называя их «партнерами, близкими союзниками, друзьями и братьями в совместном искании лучшего мира, что сможет наслаждаться миром, социальной справедливостью и безопасностью».

«Другой отрывок признает, что “несмотря на глубокие богословские различия, католики и евреи разделяют общие верования” и “утверждение, что религии должны применять моральное поведение и религиозное воспитание, а не войну, принуждение или общественное давление, для осуществления собственной способности влиять и вдохновлять”. Это очень важно», – подчеркнул Глава Католической Церкви, поздравив гостей по случаю еврейского нового года, который начнется через несколько недель.