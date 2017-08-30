В Бразилии обнаружен убитым католический священник

Священник Педро Гомеш Бесерра (PedroGomesBezerra)был найден мертвым в своем доме в г. Борборема (Borborema), в бразильском штате Параибо, утром 24 августа. Тело священника, завернутое в простыню, было покрыто ранами - ему нанесли удары ножом, по меньшей мере, 29 раз, , сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство Fides.

Согласно первоначальным данным, полученным при расследовании, убийца знал священника, поскольку никаких свидетельств кражи не было найдено, и ничего из вещей священника не пропало. Автомобиль священнослужителя был найден брошенным в сельской местности, приблизительно в пятнадцати милях от места преступления.

В заявлении епархии Гуарабира (Guarabira) по поводу убийства клирика сообщается, что священник Педро Гомеш Бесерра совершал свое пастырское служение в течение приблизительно двух лет в церкви NossaSenhoradoCarmo в Борборема. С 1999 по 2007 г. он служил в Белене, где он создал дом престарелых Доброго Пастыря и вел активную пастырскую и социально-благотворительную работу. 30 августа священнослужителю исполнилось бы 50 лет, и в декабре он должен был отметить 24-летие своего служения в священном сане.

Множество верующих присутствовали на похоронах пастыря, которые прошли 25 августа.