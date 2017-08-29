Католические епископы США создали Комиссию по борьбе с расизмом

Епископская конференция США заявила о создании специальной комиссии по борьбе с расизмом. Председателем комитета назначен епископ Янгстауна монс. Джордж В. Марри из штата Огайо, сообщает Радио Ватикана.

Задача нового церковного органа: «противостояние греху расизма в нашем обществе и в нашей Церкви», а также «неотложный поиск совместных решений вместе с американским обществом».

По словам президента американского епископата кард. Даниеля Николаса Ди Нардо, «последние события показали, насколько грех расизма продолжает терзать наш народ. Новая комиссия объединит усилия Католической Церкви и общества в борьбе с этим грехом, выслушивая страдающих от него людей и содействуя взаимопониманию в гражданском обществе».

Американский кардинал заявил, что «миссия Церкви заключается в воспитании и свидетельстве достоинства, присущего каждому человеку. Марши, разжигающие ненависть организованные группы - такие как Ку-клукс-клан и неонацисты, - наносят оскорбление и бросают вызов достоинству человеческой жизни».

Иерарх призвал верующих «решительно встать на борьбу с расизмом», а тех, кто «скрывается под белыми капюшонами и нацистской символикой» - к раскаянию, потому что «подлые акты насилия в отношении афро-американцев и людей с другим цветом кожи, евреев, иммигрантов и многих других оскорбляют нашу веру, но в то же время укрепляют нас в стремлении найти общее решение проблемы».

В ближайшее время Епископская конференция США опубликует конкретные направления деятельности Комиссии по борьбе с расизмом.