Папа Римский призвал парламентариев-католиков строить мосты диалога

После молитвы «Ангел Господень» 27 августа Папа встретился с участниками конференции Международной сети католических законодателей. Обращаясь к делегатам в Клементийском зале Ватикана, Святейший Отец призвал их сохранять приверженность нравственному и социальному учительству Церкви ради созидания более гуманного и справедливого общества, сообщает Радио Ватикана.

В начале аудиенции Папа Франциск выразил глубокое удовлетворение тем фактом, что в последние годы значительно выросло число участников конференции из африканских стран. По его словам, принятые и применяемые законы должны строить мосты диалога между различными политическими перспективами, продвигать заботу о самых беззащитных и отверженных, особенно о многочисленных мигрантах, которые были вынуждены покинуть свою родину.

Международная сеть католических законодателей (International Catholic Legislators Network) была основана в 2010 году и действует под руководством архиепископа Вены кардинала Кристофа Шёнборна и члена британской Палаты лордов католика Дэвида Элтона. Каждый год участники группы проводят встречи в итальянском городе Фраскати.