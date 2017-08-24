Католические епископы Австралии призвали людей проголосовать за сохранение традиционного определения брака

Сегодня завершается законодательный срок для определения того, будет ли Австралия проводить общенациональный референдум по вопросу об изменении юридического определения брака. Если сторонники референдума выполнят все требования закона, то плебисцит по вопросу о браке должен состояться в период с 12 сентября по 7 ноября этого года, сообщает "Седмица".

Австралийский католический епископат призвал верующих, чтобы в случае, если референдум все же состоится, голосовать против изменения определения брака в австралийском законодательстве.

Католический епископат Австралии в своем послании напомнил верующим, что брак - не только таинство Церкви, но и вообще фундамент человеческого общества, особенно - по причине исключительной роли обоих родителей в воспитании детей. Изменение определения брака, как отмечают австралийские епископы, сознательно ведет к тому, чтобы создавать семьи без папы и мамы и в реальности тем самым лишить ребенка, по крайней мере, одного из родителей. Таким образом, интересы и склонности взрослых будут поставлены над правами ребенка, отмечается в послании.

Изменение определения брака, по мнению католического епископата Австралии, приведет также и к угрозам, связанным с правом на свободу вероисповедания и свободу слова и убеждений.