Ватикан обнародовал лозунги и логотипы Апостольской поездки Папы в Латинскую Америку

После Апостольских посещения Колумбии в сентябре этого года, в январе 2018 года Папа Франциск вернется в Латинскую Америку, посещая Чили и Перу. Епископскии Конференции этих стран представили лозунги и логотипы Апостольских посещения Преемника святого Петра, сообщает Радио Ватикана.

В Чили, где Папа будет находиться с 15 по 18 января, он посетит столицу Сантьяго и города Темуко и Иквикве. Лозунгом этого путешествия являются слова из Евангелия от святого Иоанна: «Мой мир даю вам» (Ин 14,27), а логотип вмещает 3 главные элементы посещения Папы: ссылка на Иисуса Христа (крест и лозунг путешествия); ссылки на Папу (его подпись и цвета ватиканского флага); ссылки на Чили (географическая карта, дата и цвета чилийского флага).

В Перу, где Папа будет находиться с 18 по 21 января, местами его визита будут столица Лима и города Пуэрто Мальдонадо и Тухильйо. Лозунг путешествия звучит «Unidos por la esperanza» (Объединенные надеждой), а логотип стремится выразить близость Папы, молитва и единство. На нем видим улыбающийся образ Папы Франциска в контуре географического профиля Перу, а рядом – лозунг путешествия, которое на белом фоне поддерживают две ладони красного и желтого цветов, символизируя перуанский и ватиканский флаги, возвышенные словно крылья в жесте молитвы, прославления и радости по поводу прибытия Папы.