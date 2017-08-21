Папа Римский призвал помогать мигрантам и беженцам

Папа Римский призвал всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам в специальном послании, текст которого был обнародован Святым престолом.

Как сообщают "РИА Новости", папское послание по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться 14 января 2018 года, Франциск озаглавил: "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев".

В послании подробно разъясняется, что глава Римо-Католической Церкви подразумевает под каждым из четырех понятий, использованных в его названии.

Так, "принимать", по его мнению, означает "прежде всего, дать мигрантам и беженцам более широкие возможности для надежного и легального въезда" в страны, куда они направляются. В этой связи он предлагает принять меры по упрощению выдачи въездных виз по гуманитарным мотивам и для воссоединения семей, а также ввести специальные визы для людей, бегущих из-за конфликтов в соседние страны.

Говоря о значении слова "защищать", Папа пояснил, что имеет в виду "целый ряд акций по защите прав и достоинства мигрантов и беженцев, независимо от их миграционного статуса", в том числе, предоставление им свободы передвижения в рамках принимающей страны, а также обеспечение возможности трудиться и доступа к системам пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания. В документе говорится, что за всеми детьми мигрантов должно признаваться гражданство той страны, где они родились.

Под "поощрением" мигрантов Папа Римский подразумевает создание условий для их реализации за пределами родины в качестве личностей во всех измерениях, включая религиозное. В частности, он призвал оказывать им помощь в овладении иностранными языками, способствовать воссоединению семей и окружать особой заботой несовершеннолетних беженцев.

Объясняя смысл слова "интегрировать", Папа Франциск сделал акцент на "возможности межкультурного обогащения", указав, что интеграция не является ассимиляцией. По его мнению, речь идет о длительном процессе, позволяющем формировать новые общества и новые культуры. Для ускорения этого процесса следует освободить предоставление гражданства мигрантам от экономических, лингвистических и прочих препон, указывается в послании.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.