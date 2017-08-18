В Запорожье произошло нападение на католического епископа
12:11, 18 августа 2017Католицизм
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Фото: popeforukraine.com.ua
В Запорожье 17 августа хулиган напал на римо-католический собор Бога Отца Милосердного.
Как сообщает "Slovo Today", хулиган бросал камни и мусор на территорию собора, повредил памятник в честь Польской Армии удержанных 1939-1940 годов, который расположен рядом.
Затем он бросился с кулаками на епископа Харьковско-Запорожской диецезии Римо-католической Церкви Яна Собилу. Епископ получил незначительные телесные повреждения.
Угомонили хулигана сотрудники церкви, задержали, привязали к скамейке и вызвали полицию. Злоумышленником оказался 39-летний житель Запорожья.
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