В Запорожье произошло нападение на католического епископа

В Запорожье 17 августа хулиган напал на римо-католический собор Бога Отца Милосердного.

Как сообщает "Slovo Today", хулиган бросал камни и мусор на территорию собора, повредил памятник в честь Польской Армии удержанных 1939-1940 годов, который расположен рядом.

Затем он бросился с кулаками на епископа Харьковско-Запорожской диецезии Римо-католической Церкви Яна Собилу. Епископ получил незначительные телесные повреждения.

Угомонили хулигана сотрудники церкви, задержали, привязали к скамейке и вызвали полицию. Злоумышленником оказался 39-летний житель Запорожья.