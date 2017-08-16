В Австралии епископы РКЦ выступили против обязательств, вынуждающих нарушать тайну исповеди

Президент Конференции епископов Австралии архиепископ Денис Харт выступил с заявлением относительно тайны исповеди и обязательства осведомлять компетентные органы о совершенных злоупотреблениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Исповедь в Католической Церкви – это духовная встреча с Богом через священника, - пишет президент австралийского епископата. – Это основополагающий аспект свободы вероисповедания, что признается как законами Австралии, так и законами многих других стран. Так в Австралии должно оставаться и впредь. За этим исключением обо всех преступлениях следует сообщать властям, и мы намерены безоговорочно действовать именно таким образом».

Напомним, что в Австралии развернулись бурные общественные дебаты, участники которых высказывались за принуждение священнослужителей нарушать тайну исповеди в некоторых случаях, когда речь идет о преступлениях против несовершеннолетних. Таким образом, епископат подтвердил неприкосновенность тайны исповеди, не допускающей никаких исключений.