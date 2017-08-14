Акция "Папа для Украины" помогла реализовать 80 благотворительных проектов

Благодаря акции «Папа для Украины» за последний год удалось осуществить около восьмидесяти крупных и малых проектов.

Как сообщает Радио Ватикана, 3 апреля 2016 года Папа призвал все католические приходы Европы провести сбор пожертвований для жителей Украины, которые страдают от последствий военного конфликта на востоке страны, в частности, для беженцев и внутренних переселенцев. Через три недели такой сбор был проведён во всех церквях европейского континента, включив в себя также значительное пожертвование лично от Папы Франциска.

Распределением средств от этой чрезвычайной гуманитарной акции занимался специально созданный Технический комитет под руководством вспомогательного епископа Харьковско-Запорожской епархии монс. Яна Собило.

Информация об утверждённых и реализованных проектах помощи находит постоянное отражение на интернет-сайте popeforukraine.com.ua.

Апостольская нунциатура в Украине сообщила о завершении годичной работы Технического комитета, который выполнил поставленные перед ним задачи.

Начиная с 1 сентября в Киеве координацией проекта займётся Технический секретариат: он продолжит сотрудничество с организациями, которые уже были выбраны Комитетом. Новые проекты будут представлены и рассмотрены в упрощённой форме. Координатором Технического секретариата станет монс. Эдуард Кава, вспомогательный епископ Львовской архиепархии латинского обряда, а его советником - монс. Кеннет Новаковский, епископ канадской епархии Нью-Вестминстера Украинской Грекокатолической Церкви.

Государственный секретариат Святейшего Престола поручил апостольскому нунцию в Киеве архиепископу Клаудио Гуджеротти выразить «глубокую благодарность комитету акции ‘Папа для Украины’ и особенно его президенту за преданность, щедрость и эффективность проведённой деятельности». В послании звучит пожелание успешной работы новому Техническому секретариату и признательность за выраженную готовность.