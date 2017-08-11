Папа Римский запретил конгрегации Братьев Милосердия осуществлять эвтаназию

Папа Франциск обратился к католической монашеской конгрегации Братьев Милосердия, заботящейся о больных и инвалидах, с требованием прекратить услугу эвтаназии в психиатрических клиниках, которые находятся в ведении этой конгрегации.

В мае месяце члены этой монашеской общины Папского права, основанной бельгийским священником в 1899 году, объявили о возможности эвтаназии в 15 психиатрических больницах в Бельгии, принадлежащих конгрегации, сообщает Радио Ватикана.

Настоятель бельгийской общины Братьев Милосердия Раф де Рике в особом коммюнике уточнил, что эвтаназия проводится только при отсутствии какой-либо разумной альтернативы, и каждая заявка будет рассматриваться «с максимальной рассудительностью». «Мы уважаем свободу врачей практиковать либо не практиковать эвтаназию», - пишет настоятель, поясняя, что эта свобода «гарантирована законом».

Центральный офис конгрегации Братьев Милосердия находится в Риме. В мае главный настоятель Рене Стокман выступил с заявлением, осуждающим эвтаназию, поскольку она идет вразрез с основными принципами церковного учительства. «Впервые христианская организация утверждает, что эвтаназия является обычной медицинской практикой, соответствующей терапевтической свободе врача», - пишет брат Рене, отмечая, что речь идет о настоящем скандале. Стокман признает, что орден подвергался значительному давлению со стороны общества, но это, убежден он, не должно было стать причиной для уступок. Настоятель добавил, что «секуляризация разрушает конгрегацию в Бельгии».

Таким образом, главный настоятель принял ясную позицию, проинформировал Святейший Престол и начал расследование. Папа Франциск посредством ватиканской Конгрегации институтов посвященной жизни запретил осуществлять эвтаназию в психиатрических больницах ордена. В случае отказа выполнять это распоряжение последуют строгие канонические санкции вплоть до отлучения от Церкви.