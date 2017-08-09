Папа Римский призвал остановить насилие в Нигерии и в Центральной Африке

В Зале Павла VI 9 августа Папа Франциск напомнил о недавнем жестоком нападении на прихожан церкви в Нигерии и о новых вспышках насилия в Центральной Африке. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к участникам аудиенции, Святейший Отец сказал:

«Я был глубоко опечален, узнав о кровопролитии, которое произошло в минувшее воскресенье в нигерийской церкви, где были убиты невинные люди. К сожалению, сегодня утром пришло также известие о смертоносном насилии против христианских общин в Центральноафриканской Республике.

Я очень надеюсь, что будет положен конец любой форме ненависти и насилия и больше не повторятся столь постыдные преступления, совершённые в местах поклонения и молитвы верующих. Вспомним о наших братьях и сёстрах из Нигерии и Центральноафриканской Республики и все вместе помолимся о них, призывая заступничества Пресвятой Богородицы».