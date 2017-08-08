Папа Римский выразил глубокую скорбь по жертвам нападения в Нигерии

Папа Римский выразил глубокую скорбь по поводу жестокого акта насилия, совершённого в приходской церкви Святого Филиппа в городе Озубулу в Нигерии.

В результате вооружённого нападения на участников Святой Мессы погибли по меньшей мере 11 прихожан и около 20 получили ранения, сообщает Радио Ватикана.

В телеграмме соболезнований на имя главы епархии Нневи архиепископа Илария Пола Одили Океке, подписанной ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает свою солидарность с верующими нигерийской епархии и заверяет в молитвенной памяти о погибших, раненых и об их семьях.