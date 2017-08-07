В Нигерии неизвестные расстреляли прихожан в костеле, есть жертвы

На юге Нигерии в городе Осубулу неизвестные с оружием ворвались в католическую церковь и открыли огонь, в результате чего погибли не менее 12 человек.

Как сообщает "РБК-Украина", в результате стрельбы в католической церкви погибли не менее 12 человек. По данным медиков, еще нескольким пострадавшим оказали необходимую помощь.

Очевидцы рассказали, что в церковь ворвались пятеро вооруженных людей в масках и открыли огонь по верующим.

Полиция же утверждает, что нападение совершил террорист-одиночка. Также сообщается, что теракт могли осуществить боевики "Боко Харам".