Архиепископ Кентерберийский учредил новую англиканскую провинцию в Судане

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби учредил новую провинцию Англиканской Церкви в Судане. Церемония состоялась 30 июля в Харутме. Первым архиепископом и примасом новой церковной области стал Эзекиэль Кондо Кумир Куку, сообщает "Благовест Инфо" со ссылкой на Christian Today.

Суданская провинция создана через шесть лет после того как от преимущественно мусульманского Судана отделился Южный Судан, большинство населения которого составляют христиане и анимисты.

Выступая в Хартуме, архиепископ Уэлби выразил надежду, что учреждение отдельной провинции ознаменует начало новой жизни для христиан северного Судана, которые в недавнем прошлом подвергались тяжелым гонениям.

Ранее духовный центр суданских англикан находился на юге, но после раздела страны получилось, что община управляется из-за границы. Провинция Судана стала 39-й англиканской провинцией Англиканского сообщества, насчитывающего сегодня 85 млн. верующих.

Перед тем как официально учредить церковную область, Уэлби посетил ряд лагерей беженцев.

На церемонии, состоявшейся в хартумском соборе Всех Святых, присутствовали дипломаты из стран Африки, Европы и Америки, а также сотни верующих.

По словам архиепископа Уэлби, сегодня в Африке, Азии и Юго-восточной Азии отмечается активный рост англиканской общины – и не только ее: также увеличивается число католиков, лютеран и последователей других христианских конфессий.

Однако, несмотря на численный рост, христиане до последнего времени подвергались преследованиям в преимущественно мусульманском Судане. Эта тема была, в частности, затронута духовным лидером англикан в беседе с президентом Судана Омаром аль-Баширом, состоявшейся 30 июля в Хартуме.

«В Великобритании Церковь Англии часто выступает в защиту мусульман, когда они подвергаются притеснениям», – сказал Уэлби, выразив надежду, что в Судане последователи ислама будут защищать христиан.

За последние годы в Судане были снесены десятки католических, коптских, пресвитерианских и пятидесятнических церквей. При этом власти мотивировали снос несоблюдением формальных условий эксплуатации земельных участков.

В то же время, по свидетельству Джастина Уэлби, на низовом уровне отмечается мирное сотрудничество христианского и мусульманского духовенства.