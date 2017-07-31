Папа Римский призвал бороться с торговлей людьми

В воскресенье, 30 июля, Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане назвал торговлю людьми жестоким преступлением, охарактеризовав его как «современное рабство». Об этом сообщает RFI.

«Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли органами, и, похоже, что мы уже настолько привыкли к этому, что считаем это нормальным», — заявил понтифик.

Речь понтифика была посвящена Международному день борьбы с торговлей людьми, который был установ­лен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 2010 году ООН был принят Глобальный план дей­ствий по борьбе с торговлей людьми. По оценкам Управления ООН жертвами принудительного труда в мире являются около 20 миллионов человек, а торговля людьми существует в 106 странах.

В мире, охваченном проблемой миграции, вопрос о защите перемещенных лиц приобретает особую остроту. По словам Генерального директора Международной организации по миграции Уильяма Лейси Свинга «кризисные ситуации становятся лабораториями для преступных экспериментов в сфере торговли людьми. В первую очередь нам всем необходимо понять, что условия для осуществления деятельности по торговле людьми не возникают в одночасье — они вплетены в ткань общества, которое мы строим. Если ткань рвется — в дело вступают торговцы людьми».