Представитель Ватикана рассказал, что поможет достичь мира на Ближнем Востоке

Израильско-палестинский мирный процесс не может быть исключён из приоритетов международного сообщества: с таким заявлением выступил в Нью-йоркском отделении ООН монс. Саймон Кассас, поверенный в делах миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола. Выступая на встрече, организованной Советом Безопасности ООН на тему Ближнего Востока и палестинского вопроса, монс. Кассас сказал, что единственный путь к мирному сосуществованию - это соглашение путём прямых переговоров, при поддержке международного сообщества,с ообщает Радио Ватикана.

Израильтяне и палестинцы должны предпринять серьёзные шаги по снижению напряжённости и насилия. Обе стороны призваны воздерживаться от любых шагов, противоречащих мирным договорам.

Монс. Кассас напомнил о визите в Ватикан в 2014 году президента Израиля Шимона Переса и палестинского президента Махмуда Аббаса. Тогда Папа Франциск выступил с призывом продвигать культуру жизни, диалога и интеграции, которую смогли бы унаследовать молодые поколения. Мирное решение, подчеркнул ватиканский дипломат, подразумевает также, чтобы все палестинские фракции единогласно выразили политическую волю к сотрудничеству: это может стать залогом экономического процветания, социальной сплочённости и политической стабильности Палестины.

Всегда нужно помнить, отметил монс. Кассас, что Иерусалим - это город, священный для иудеев, христиан и мусульман, и поэтому положение статус-кво для святых мест является предметом глубокой чувствительности. Святейший Престол подтверждает свою позицию и вновь заявляет о поддержке всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования иерусалимского вопроса. Монс. Кассас отметил важность особого статуса Иерусалима, который должен быть гарантирован на международном уровне ради свободы религии и вероисповедания. Верующим всех религий и национальностей должен быть обеспечен безопасный и беспрепятственный доступ к святым местам.

Особого внимания заслуживает ситуация в различных регионах Ближнего Востока: Святейший Престол, сказал прелат, выражает свою скорбь по поводу трагедий, вызванных войнами и конфликтами в ряде стран, в частности, в Сирии, Йемене и на севере Ирака. Драматическая гуманитарная ситуация в этих областях требует всеобщего политического решения, и Папа Франциск высоко оценивает усилия тех, кто идёт в этом направлении.

В отношении Сирии, по словам прелата, необходимы усилия по борьбе с терроризмом при сохранении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности государства.

В завершение своего выступления монс. Саймон Кассас отметил, что на Ближнем Востоке христианские общины уже более двух тысяч лет живут в мире с другими религиозными общинам. Святейший Престол призывает международное сообщество не забывать о них и утверждает, что верховенство права и уважение к свободе вероисповедания имеют основополагающее значение для достижения и поддержки мирного сосуществования.