Ватикан: реформа финансов изменила отношение к деньгам в Римской курии

Результатом реформы ватиканских финансов стало, в том числе, и изменение отношения к деньгам со стороны руководителей и сотрудников дикастерий Святого Престола.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на газету итальянского католического епископата «Avvenire», об этом сказал священник Луиджи Мисто, координатор Секретариата по экономическим делам, которого Папа Римский назначил замещать временно отсутствующего префекта этого учреждения австралийского кардинала Джорджа Пэлла.

«Экономическо-финансовая реформа, которую инициировал и постоянно поддерживает Франциск, в контексте более широкой реформы Римской курии, проводимой под руководством Государственного секретариата, уже дала первые значительные результаты», - считает Луиджи Мисто, слова которого приводит Ватиканское радио.

В их числе он назвал изменения в подходе дикастерий к бюджету, «который должен быть необходимым инструментом для облегчения планирования их деятельности и определения их решений, памятуя, что основные цели имеют духовную и пастырскую природу».

По мнению Мисто, в Ватикане «наступило важное изменение мышления», что «в первую очередь, ведет к уважению, сохранению и обеспечению надлежащего использования материальных ресурсов, прежде всего, денег, которые Церковь получает в качестве дара, для того, чтобы быть в состоянии выполнять свою душпастырскую миссию, проповедуя Евангелие, реализуя духовную, культурную и сакраментальную жизнь, способствуя гуманизму, с особым акцентом на бедных и нуждающихся».

Секретариат по экономическим вопросам был основан в 2014 году, когда был подписан motu proprio Папы Франциска под названием «Fidelis et Dispensator Prudens». Функция этого учреждения - консолидировать ватиканские финансовые структуры и упростить управление ими.