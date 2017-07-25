Китайские власти попросили Ватикан пересмотреть католическое вероучение

Китайские власти попросили Ватикан интерпретировать католическое вероучение таким образом, чтобы оно "соответствовало потребностям развития Китая".

Об этом заявил государственный советник Ю Чжэншэн на встрече с лидерами Китайско-католической патриотической ассоциации, сообщает "Седмица" со ссылкой на "South China Morning Post". Он призвал католическое духовенство соответствовать принципам культуры Китая.

"Интерпретации учения и догмы должны соответствовать потребностям развития Китая и великой традиционной культуры… и вписываться в китайскую специфику социалистического общества", - заявил чиновник.

Ранее кардинал Джон Тонг Хон, епископ Гонконга, заявил, что католическое вероучение и китайская культура разделены между собой по "естественным причинам". В то же время он предупредил о насаждении китайской культуры в ущерб религиозным убеждениям местных католиков.

В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования cо Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная - около 12 миллионов последователей.

Главным препятствием для нормализации отношений является вопрос о процедуре назначения католических епископов в Китае. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков-патриотов сама назначала китайских епископов, однако Святой престол отдает это право единолично Папе Римскому. Сейчас Ватикан не поддерживает дипломатических отношений с Пекином.