Католическая Церковь США призвала принимать мигрантов согласно Евангелию

Монс. Марк Джозеф Сайтц, предстоятель техасской епархии Эль-Пасо, опубликовал пастырское послание, в котором выступил против «демонизации» мигрантов, милитаризации границы и самой американской иммиграционной системы, которая, по словам прелата, разлучает семьи. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Национальная безопасность не может становиться «предлогом для возведения стен и закрытия дверей перед мигрантами и беженцами», - заявляет американский епископ, призывая католиков внимать учительству Церкви и быть открытыми для мигрантов: «Бог создал такой мир, в котором есть место для всех», - подчёркивается в документе.

«Мой пастырский долг аналогичен Евангелию Иисуса Христа: относиться к иностранцу, живущему с вами, словно он рождён среди вас», - пишет епископ пограничной епархии. Монс. Сайтц критикует нынешнюю систему, которая, по словам прелата, разрушает «историческую открытость страны к беженцам и людям в поисках убежища».

Пастырское послание содержит несколько свидетельств самого епископа в отношении мигрантов: эти случаи отражают положение приграничных общин и населения Центральной Америки, которое отправляется в долгое «путешествие надежды».

Пастырское послание американской Церкви завершается призывом к единству.