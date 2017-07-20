В Конго были похищены два католических священника

Два католических священника были похищены в Демократической Республике Конго.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство "Fides", Пьер Акилимали и Чарльз Кипаса 17 июля были похищены неизвестными вооруженными преступниками в масках в приходе Notre-Dame des Anges (Божией Матери Ангелов) в Беньюка, на северо-востоке Демократической Республики Конго.

Похищение священников осудила Конференция конголезских католических епископов, которая в специальном заявлении по этому поводу отметила, что в провинции царит атмосфера насилия и страха, и напомнила конголезским властям их «обязанности гарантировать безопасность людей и их имущества».

Конференция конголезских католических епископов попросила, чтобы силы безопасности страны «сделали все возможное, чтобы освободить этих двух священников из рук похитителей и демонтировать преступную сеть, которая дестабилизирует мир в регионе Бени».

По данным конголезских правозащитных организаций, два священника были похищены приблизительно десятью вооруженными мужчинами, которые напали на приход. Нападавшие легко одолели нескольких семинаристов, которые служили в приходе и забрали два автомобиля и два мотоцикла, используемые священниками. Эти два внедорожника были позже найдены около национального парка Вирунга.