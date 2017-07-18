Кардинал Сандри сказал, что в Украине присутствует климат надежды

Завершая свою поездку в Украину, префект конгрегации католических Церквей восточного обряда заявил, что почувствовал в стране «климат надежды».

Аргентинский кардинал Леонардо Сандри побывал в Украине 11-17 июля, сообщает "Благовест-Инфо". Кульминацией его поездки стало торжественное богослужение в святилище Божией Матери в Зарванице, Ивано-Франковской области, 16 июля.

В ходе поездки куриальный кардинал побывал в Киеве, Харькове, Краматорске, Славянске, Ивано-Франковске, Зарванице и Львове. В своих проповедях он передал верующим Украинской Греко-Католической Церкви благословение и приветствия Папы Франциска.

В интервью Радио Ватикана высокопоставленный иерарх отметил, что он его глубоко впечатлили вера и благочестие чад УГКЦ. Самым важным моментом путешествия кардинал Сандри назвал молитву «у ног Богоматери», во время которой он поверил Ей страдания людей, так или иначе пострадавших в ходе конфликта на юго-востоке Украины, а также стремление к миру, которое испытывают жители страны.

«Я почувствовал климат надежды», - сказал кардинал об атмосфере, которую он почувствовал в Украине.

Иерарх также выразил надежду, что его поездка будет способствовать укреплению межцерковных отношений в Украине.