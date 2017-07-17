Тысячи верующих совершили всеукраинское паломничество в Заварницу и Бердичев

В воскресенье, 16 июля, в греко-католический и римо-католический Марийские Санктуарии в Зарванице на Тернопольщине и Бердичеве на Житомирщине состоялись всеукраинские паломничества с молитвой о мире в Украине, на которых присутствовали высокопоставленные гости.

Как сообщает Радио Ватикана, к греко-католическим паломникам из разных уголков Украины и из других стран, которые направлялись в Зарваницу, присоединился кардинал Леонардо Сандри, Префект Конгрегации для Восточных Церквей, который от 11 до 17 июля совершал официальный визит в Украину. Всеукраинское паломничество в Марийский духовный центр в Зарванице совпало с празднованием 150-летия коронации Зарваницкой чудотворной иконы и было посвящено 125-летию со дня рождения Блаженнейшего Иосифа Слепого.

«Вы знаете, что я нахожусь здесь для того, чтобы разделить радость и боль вашего народа, и, особенно, Украинской Греко-Католической Церкви, принося близость и благословение Папы Франциска», – сказал кардинал Леонардо Сандри.

Отпуст и юбилейные торжества римо-католиков во Всеукраинском Санктуарии Матери Божией святого Скапулярия в Бердичеве по случаю 100-летия Фатимских явлений возглавил кардинал Зенон Грохолевский, заслуженный Префект Конгрегации католического образования.

Со всей Украины туда прибыли паломники, значительная часть которых в течение нескольких дней шли пешком. Высокого гостя из Ватикана от имени Конференции Епископов латинского обряда Украины поздравил архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий, отметив, что эта Евхаристия будет совершена за мир в Украине.

«Мария указывала тогда на трагедию тогдашнего мира: ужасные войны, преступность, преследование, безнравственность, неуважение к жизни. Эти трагедии сегодня болезненно касаются и вашей страны. Это все является причиной огромной несправедливости, страдания, боли, слез, болезней и смерти огромного количества людей. Чтобы исцелить мир от этих ужасов, то есть, чтобы сменить действительность современного мира, Мария, как Добрая Мать, призвала Церковь и все человечество покаяться, ввериться Ее Непорочному Сердцу», – призвал кардинал Грохолевский.

В завершение торжества пастыри РКЦ в Украине приняли Акт посвящения Украины Непорочному Сердцу Марии. Во время пребывания в Украине кардинал Зенон Грохолевский посетил также Львов и Житомир.