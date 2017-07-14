Мальтийские епископы РКЦ прокомментировали легализацию однополых браков в стране

Брак - это союз исключительно между мужчиной и женщиной, открытый для рождения детей: об этом решительно заявляет Католическая Церковь Мальты после легализации парламентом страны, на основе голосования, однополых браков. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Брак между мужчиной и женщиной является моделью, которая всегда принималась всем человечеством, и не только христианским видением», - подчёркивают мальтийские католические иерархи.

«Внедряя нейтральную концепцию гражданского брака, открытого для всех видов пар, - говорится в заявлении, - закон отвергает различия и естественный принцип взаимности между мужчиной и женщиной». Когда же эти различия устраняются, семья лишается своих антропологических корней. Как следствие, отмечают прелаты, это ведёт к обнищанию всего общества.

В то же время мальтийские епископы настаивают на том, что «Церковь полностью уважает достоинство каждого человека, независимо от совершённого им выбора и его связей», потому что «для Церкви очень важен каждый человек, поскольку он сотворён по образу и подобию Божьему. Католическая Церковь стремится принимать и заботливо сопровождать тех людей, которые выбирают отношения или образ жизни, отличающиеся от христианского брака».

Мальтийские епископы обращают особое внимание на защиту детей: «Церковь надеется, что после этого закона не последуют меры, унижающие достоинство ребёнка, такие как принятие суррогатного материнства или донорство гамет». В заявлении прелатов звучит призыв к обществу и далее признавать, что дети являются великим даром, и они всегда требуют надлежащих условий для своего зачатия, рождения и роста, которые должны проходить в атмосфере спокойствии и любви».

В завершение своего заявления мальтийские епископы напоминают о необходимости поддержки и укрепления семей, а также выражают признательность «бесчисленным матерям и отцам, которые упорно трудятся, чтобы оставаться верными своей жизненной миссии и своей преданности детям».