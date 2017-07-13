Польский епископ РКЦ извинился за убийства евреев в 1941 году

В Польше во время памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине массового убийства евреев в селе Едвабне (Jedwabne) польский римско-католический епископ Рафал Марковски (Rafał Markowski) извинился за эти насильственные действия поляков во время Второй мировой войны. Об этом сообщает "Седмица", со ссылкой на польский интернет-журнал "Newsweek".

Епископ Рафал Марковский выступил на мероприятиях, проводившихся в годовщину погромов в Едвабном, в качестве главы Совета по религиозному диалогу и Комитета по делам диалога с иудаизмом Конференции католических епископов Польши.

«Это большая боль и угрызение совести. За эту боль у всех братьев и сестер еврейского народа просим прощения. Как показывает время, когда человеческое сердце охватывает зло и ненависть, когда эта ненависть парализует человека изнутри, это ведет к смерти: к физической смерти жертв и духовной смерти палачей», - сказал епископ.

Такого рода слова, произнесенные католическим епископом, впервые прозвучали в этом месте.

«Церковь оплакивает всех, кто претерпел здесь потери, боль и унижение, всех тех, кто встретил здесь неожиданную смерть, но в то же время Церковь выражает сожаление по поводу сыновей польского народа, особенно тех католиков, которые участвовали в этой потере, непосредственно были причастны к этой боли, унижению и смерти», - сказал епископ Рафал Марковски во время траурных мероприятий.

Несмотря на то, что в предыдущие годы епископат Католической Церкви в Польше уже организовывал богослужения в память о трагических событиях в Едвабном, впервые католический иерарх публично попросил прощения у евреев в этом месте, отметили польские СМИ.

Напомним, что, согласно выводам расследования, проведенного в 2002 году Институтом национальной памяти Польши, 10 июля 1941 году в селе Едвабне группа польских жителей учинила погром, в ходе которого погибли, по меньшей мере, 340 их соседей-евреев. Женщины-еврейки были убиты, их мужей и детей сожгли заживо в сарае.

По оценке Института национальной памяти, преступление якобы было совершено по приказу нацистов (многочисленные свидетели рассказывали о немцах в военной форме, которые прибыли в тот день в Едвабне), но, тем не менее, непосредственными исполнителями преступления были не менее 40 польских жителей села Едвабне и окрестных селений.