Католики Америки обсудили актуальные вопросы современного благовестия

В Орландо, в штате Флорида, завершился съезд американских католиков, в котором в течение четырёх дней принимали участие около 3000 католических лидеров, в том числе 160 епископов и представителей 200 ассоциаций.

Как сообщает Радио Ватикана, форум проходил на тему «Радость Евангелия в Америке». Организаторами события, второго в истории Церкви США, выступила поместная епископская конференция.

Среди множества вопросов, затронутых на форуме в Орландо, были нынешний политический и культурный климат, рост агностицизма, влияние социальных сетей, потребности и вклад в общество выходцев из Латинской Америки, расизм и социальная изоляция, помощь израненным семьям и пастырская забота о лицах с гомосексуальными наклонностями.

Главной целью собрания были размышления о современном благовестии в стране, сегодня более, чем когда-либо, разделённой вследствие социального отчуждения, расизма и политической поляризации, чтобы ответить на призыв Папы Франциска из его апостольского увещания «Evangelii Gaudium».

Этот призыв касается не только епископов и духовенства, но и всей Церкви: быть христианином означает не только принять Иисуса Христа своим личным Спасителем: нужно выходить на физические и экзистенциальные периферии общества. Об этом во время конференции заявил вице-президент Епископской конференции США монс. Хосе Орасио Гомес.

«Эти окраины являются частью наших городов и сельских районов, которые мы никогда не посещаем. Это жилища бедняков, тюрьмы и палаточные городки в наших общественных местах: горькие плоды беспризорности, эксплуатации и несправедливости», - отметил архиепископ Лос-Анджелеса.