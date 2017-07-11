Папа Римский - о новом критерий для признания святости

В Ватикане 11 июля было обнародовано апостольское послание Папы Франциска motu proprio (по собственному почину) «Maiorem hac dilectionem», на основании которого ещё одним основанием для официального признания святости человека со стороны Церкви будет считаться - наряду с мученичеством - его «пожертвование жизнью». Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15, 13). Ссылаясь на эти слова Иисуса Христа, Папа Франциск подчёркивает, что особого внимания и почтения достойны те христиане, которые, вслед за Господом, «добровольно и без принуждения согласились отдать свою жизнь в жертву за других людей и не изменили этому решению до самой смерти».

«Несомненно, героическое пожертвование жизнью, мотивированное и укреплённое милосердной любовью, является выражением подлинного, полного и образцового подражания Христу и, следовательно, заслуживают того восхищения, которое община верующих обычно относит к людям, добровольно принявшим мученичество крови или героически практиковавшим христианские добродетели», - отмечает Папа.

В согласии с официальным мнением Конгрегации по канонизации святых Папа Франциск учредил новые положения в отношении канонического процесса беатификации и канонизации: наряду с признанием факта мученичества и героических добродетелей, новым и отдельным основанием для прославления будет считаться пожертвование жизнью.

Согласно апостольскому посланию, для беатификации Слуги Божьего его пожертвование жизнью должно соответствовать следующим критериям: быть свободным и добровольным, героическим принятием неминуемой смерти ради милосердной любви, в краткосрочной перспективе; должна существовать связь между пожертвованием жизнью и преждевременной смертью; будущий Слуга Божий должен быть известен своей благочестивой, добродетельной жизнью и ему должны сопутствовать - по крайней мере после смерти - особые знаки. Для беатификации Слуги Божьего необходимо также чудо после его смерти и по его заступничеству.

На основании апостольского послания Папы Франциска «Maiorem hac dilectionem» соответствующие поправки будут внесены в документы Церкви, касающиеся этапов процесса признания святости и основания для него: наряду с мученичеством и героическими добродетелями будет внесено дополнение о пожертвовании жизнью.