В Ватикане рассказали о том, какими должны быть вино и хлеб для Причастия

По поручению Папы Франциска Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств опубликовала окружное послание об особом внимании к хлебу и вину, используемых для Евхаристии. Об этом сообщает Радио Ватикана.

В документе отмечается, что если раньше некоторые монашеские общины специально заботились о подготовке хлеба и вина для Таинства Евхаристии, то сегодня эти вещества продаются также в супермаркетах, магазинах и через Интернет. Чтобы не оставлять сомнений относительно пригодности веществ для совершения Евхаристии, ватиканский департамент настоятельно рекомендует епископам «издавать соответствующие указы, например, посредством специальных сертификатов, гарантирующих пригодность хлеба и вина».

Прежде всего, обращается внимание в документе, хлеб для Святой Мессы должен быть «пресным, исключительно пшеничного происхождения, недавнего приготовления, дабы исключить любой риск его разложения. <…> Серьёзным злоупотреблением является включение в состав хлеба для Евхаристии других веществ, таких как фрукты, сахар или мёд. Разумеется, облатки (гостии) должны быть изготовлены людьми, которые отличаются не только порядочностью, но и профессиональной компетенцией в этом производстве, располагающими нужными инструментами».

В документе подчёркивается, что вино «должно быть естественным, плодом виноградной лозы, подлинным, неиспорченным, несмешанным с другими веществами». Нужно следить за тем, чтобы «оно хранилось в отличном состоянии и не портились. Категорически запрещается использовать вино, в отношении подлинности или происхождения которого есть сомнения; Церковь требует точности в соблюдении условий для действительного совершения Святых Таинств».

Касательно положений о людях, которые по разным и серьёзным причинам не могут принимать нормально изготовленный хлеб или обычное ферментированное вино, в документе подчёркивается, что «облатки (гостии), полностью лишённые глютена, являются недействительной материей для совершения Таинства Евхаристии. Действительной материей являются гостии с частичным содержанием глютена», причём его количество должно быть достаточным для хлебопечения без добавления посторонних веществ и без использования процессов, чреватых искажением натуры хлеба. Сусло, то есть виноградный сок - свежевыжатый либо консервированный путём задержки его ферментации с помощью процедур, не изменяющих его характер (например, заморозки), - является материей, действительной для совершения Таинства Евхаристии».

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств заявляет, что «евхаристическое вещество, изготовленное с использованием генетически модифицированных организмов, может считаться веществом, действительным» для Евхаристии.

В документе говорится: «Учитывая сложность ситуации и таких обстоятельств, как недостаточное уважение сферы сакрального, подчёркивается практическая необходимость того, чтобы компетентные органы гарантировали подлинность евхаристических веществ со стороны производителей, а также их надлежащее распределение и продажу».

Окружное послание подписано префектом Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств кардиналом Робертом Сара и секретарём департамента архиепископом Артуром Рошем.