Кардинал Леонардо Сандри посетит Украину

Префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри с 11 по 17 июля посетит с пастырским визитом Украину.

По сообщению Конгрегации Восточных Церквей, Папа Франциск просил кардинала Сандри передать свои приветствия и благословение всем украинским католикам обоих обрядов, православным братьям и сёстрам и всем людям доброй воли, сообщает Радио Ватикана.

Папа ещё раз выражает свою любовь и близость к жителям Украины, которые несут бремя лишений и страдают из-за вооружённого конфликта. Он выражает признательность всем, кто трудится на благо мира и примирения, уважая закон, помогая своими делами милосердия и солидарности многим нуждающимся и беженцам.

Согласно программе визита на Украину, 11 июля кардинал Сандри прибудет в Киев, где в сопровождении апостольского нунция монс. Клаудио Гуджеротти и архиепископа Святослава Шевчука помолится у мемориального креста на площади Независимости, а затем посетит музей Голодомора и почтит память погибших.

В праздник святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, кардинал примет участие в Божественной литургии в столичном кафедральном соборе. Во время богослужения иерарх произнесёт проповедь, а после литургии помолится в крипте собора у гробницы недавно почившего кардинала Любомира Гузара. Во второй половине дня префект встретится с семинаристами, а затем отправится в Харьков, где посетит местное отделение благотворительного фонда «Каритас».

В четверг 13 июля кардинал Сандри примет участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Харьковского экзархата. Здесь он освятит новую подземную часовню и купольные кресты, а также встретится с местным духовенством. В программе визита запланирована встреча с православным епископом. Во второй половине дня делегация поедет в Краматорск, где в пятницу, после утренней Мессы в приходе Святого Ильи, кардинал встретится с епископом и священниками Донецкого экзархата, посетит местное отделение «Каритас» и социальный центр. Во второй половине дня ватиканский иерарх прибудет в Славянск, посетит католический приход и социальный центр и встретится с беженцами.

В субботу 15 июля кардинал Сандри отправится на самолёте в Ивано-Франковск. Здесь он встретится с местными иерархами и присоединится к ежегодному грекокатолическому национальному паломничеству в богородичное святилище в Зарванице. Кардинал обратится с приветственным словом к молодёжи и - после процессии со свечами - к паломникам и произнесёт проповедь во время вечернего молебна Пресвятой Богородице.

В воскресенье 16 июля в Ивано-Франковске префект Конгрегации Восточных Церквей примет участие в литургии. Вечером кардинал прибудет во Львов, посетит кафедральный собор Святого Юра и помолится у гробниц митрополита Андрея Шептицкого и кардинала Иосифа Слипого.

В понедельник 17 июля, накануне своего возвращения в Рим, кардинал Сандри встретится с предстоятелем Католической Церкви латинского обряда архиепископом Мечиславом Мокшицким.

В сообщении Конгрегации Восточных Церквей отмечается, что национальное пешее паломничество в богородичное святилище в Зарванице станет поводом вверить Пресвятой Деве Марии прошения Папы Франциска, а для всех верующих - укрепить молитвенное рвение и обращение к Богу.