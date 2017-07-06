Лекарства должны быть доступными для всех - представитель Ватикана

Несмотря на все обещания и усилия по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН (ЦРТ), миллионы людей остаются отброшенными назад. Об этом заявил монс. Иван Юркович в своём выступлении в Женеве на 26-м заседании Постоянной комиссии при Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщает Радио Ватикана.

В ходе встречи, посвящённой патентам и здравоохранению, ватиканский иерарх подчеркнул, что доступ к недорогим и жизненно важным медикаментам является проблемой не только для бедных и развивающихся стран, но и для развитых государств.

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве процитировал слова Папы Франциска: «Очень часто нет чёткого понимания проблем, которые особенно поражают людей отверженных; эти люди - большая часть планеты, их миллиарды».

Архиепископ напомнил об обращении Папы к руководителям фармацевтической и диагностической промышленности 14 апреля 2016 года: он призвал их продолжить старания по обеспечению всеобщего доступа к лекарственным средствам. Нужно трудиться до тех пор, пока не будут найдены ресурсы и методы, чтобы гарантировать такой доступ всем людям, а не только привилегированному меньшинству: не бывает такой человеческой жизни, которая была бы более священной, чем другая, подчеркнул ватиканский дипломат.