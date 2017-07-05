В США гей-активисты оказывают давление на епископа РКЦ за отказ хоронить их по церковному обряду

Американский римо-католический епископ польского происхождения Томас Папроцки, глава диоцеза Спрингфельда в штате Иллинойс, издал декрет, согласно которому, лица, живущие в однополых союзах, не могут быть похоронены по католическому обряду, даже если они были крещены в Католической Церкви.

Постановление Папроцкого вполне соответствует учению Католической Церкви, однако (с подачи гей-активистов) оно вызвало бурю негодования, сообщает "Сибирская католическая газета" со ссылкой наиздание "Catholic Vote".

"Гей-активисты начали преследовать меня и моих сотрудников непристойными телефонными звонками, сообщениями по электронной почте и письмами с использованием нецензурных слов и ненормативной лексики, предположительно во имя любви и толерантности (как они это понимают). Мне очень жаль, что мои ближние стали объектом такого проявления ненависти и злобы", - сказал епископ.